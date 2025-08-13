«Эконива» вложила 841 млн в удвоение производства творога на воронежском заводе

Крупнейший в России производитель сырого молока группа «Эконива» Штефана Дюрра запустила на Аннинском молочном заводе (расположен в райцентре Анна Воронежской области) дополнительное оборудование в творожном цехе, увеличив мощность производства с 10 до 20 т готовой продукции в сутки. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в Россельхозбанке, который профинансировал инвестиционный проект кредитом на 841 млн руб. Вложения были направлены в модернизацию производства, строительство котельной и реконструкцию высоковольтной подстанции.

Были введены в эксплуатацию четыре творогоизготовителя, сообщили в банке. На заводе теперь установлены восемь емкостей для производства творога под брендом «Эконива» жирностью 5% и 9% (фасуется в брикеты по 180 граммов и трехшовные пакеты по 300 и 750 граммов, а также в ведра по 4 кг).

Производство творога на Аннинском молочном заводе «Эконива» запустила в рамках модернизации предприятия общей стоимостью 1,9 млрд руб. в сентябре 2022 года. Реконструкция завода началась в 2019 году и завершилась запуском дополнительного оборудования творожного цеха накануне.

Завершение реконструкции и модернизация позволили увеличить перерабатывающие мощности завода до 550 т сырого молока в сутки. В 2017 году, когда «Эконива» купила завод «Аннинское молоко» у PepsiCo, мощность переработки составляла, по разным оценкам, от 160 т до 200 т сырого молока в сутки.

Региональный директор холдинга «Эконива» по Воронежской области Рамон Шенк отметил, что «расширение производственных мощностей укрепит позиции компании на рынке молочной продукции». Директор воронежского филиала Россельхозбанка Галина Абричкина подчеркнула, что банк «продолжит поддерживать проекты, способствующие экономическому развитию региона».

Подробнее о смене собственников предприятия — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников