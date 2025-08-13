ЛЭСК смогла взыскать только 18 из 331 млн долгов «Овощей Черноземья»

Арбитражный суд Липецкой области частично удовлетворил иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) о взыскании задолженности по оплате электроэнергии с местной структуры агрохолдинга «Эко-культура» — тепличного комплекса ООО «Овощи Черноземья». Согласно картотеке арбитражных дел, суд решил взыскать с компании только пени за просрочку обязательств в размере почти 18 млн руб. В ЛЭСК заявили «Ъ-Черноземье», что оспорят решение арбитража.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЛЭСК обратилась с иском к «Овощам Черноземье» в конце января 2025 года. Она заявила требования на 331,8 млн руб. В эту сумму была включена задолженность компании по договору энергоснабжения за декабрь 2024 года, а также расходы по уплате госпошлины. Позже истец также просил суд взыскать с ответчика пени за период с конца января по март включительно в размере 21,7 млн руб.

В ходе разбирательства «Овощи Черноземья» оплатили основной долг, а ЛЭСК потребовала взыскать с них только пени за просрочку обязательств. Суд принял решение взыскать пени, снизив их до 15,8 млн руб., а также возложив на ответчика уплату госпошлины в размере 2,1 млн руб.

«Хотя размер пени прямо определен законом, а неплатежи носят систематический характер, суд снизил размер пени, исходя из собственного понимания социальной значимости ответчика. ООО «Овощи Черноземья» постоянно имеет просрочку по платежам в размере нескольких сот миллионов рублей и злоупотребляет возможностью получать электроэнергию, требуя по сути привилегированного положения перед остальными потребителями. В связи с этим, ПАО «ЛЭСК» не может согласиться с решением суда первой инстанции и готовит апелляционную жалобу»,— прокомментировал «Ъ-Черноземье» истец.

С апреля 2021 года стороны сталкивались в суде 24 раза, с начала 2025 года — шесть. Так, в середине марта ЛЭСК потребовала с «Овощей Черноземья» 386,1 млн руб., в начале апреля — 353,2 млн руб., в конце — 300,5 млн руб., в июне — 10,6 млн руб.

По первому иску производство было прекращено. Заседание по второму делу назначено на 17 сентября, по третьему — на 25 августа, по четвертому — на 16 сентября, по последнему — на 23 сентября.

В середине мая ЛЭСК взыскала со структуры «Эко-культуры» 5,1 млн руб. при изначальных требованиях в 104,2 млн. В июне суд частично удовлетворил иск ЛЭСК о взыскании 13,9 млн руб. по иску, поданному в январе. Однако энергетическая компания обратилась в апелляционную инстанцию, жалоба на данный момент оставлена судом без движения.

В конце мая в арбитражный суд Липецкой области поступил иск ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (контролируется ООО «Созвездие»), которое требует от местного ООО «Элекс плюс» 101,5 млн руб.

