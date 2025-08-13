В Тамбове разыгрывают право на КРТ за 3 млн рублей

В Тамбове объявлен аукцион на право проведения комплексного развития территории (КРТ). Начальная цена — 2,9 млн руб., шаг аукциона установлен в размере 148 тыс. руб. Это следует из документации торгов.

Прием заявок завершится 1 сентября, а сами торги назначены на 5 сентября. Организатор — администрация Тамбова. Речь идет о земельном участке в центре города площадью 9,9 тыс. кв. м в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской. В непосредственной близости расположены дворец спорта «Кристалл» и автобусная остановка «Московская». В рамках проекта предусмотрена установка территориальных зон: Ж-3.1, Ж-2 (относящихся к жилым зонам средней этажности) и О1, предназначенной для объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Обновить территорию необходимо до 2035 года.

Согласно мастер-плану, на территории планируется строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности (3–5 этажей), расположенного углом с фасадами на улицы Мичуринскую и Куйбышева. Первый этаж предполагается разделить на жилую и нежилую части: со стороны двора — семь входных групп в жилые подъезды, со стороны улиц — помещения под коммерческое использование. На территории также планируется строительство по одному одноэтажному общественному и техническому зданию.

Из проектной документации следует, что реконструкция предусмотрена для одноэтажного жилого дома №3 по улице Мичуринской с последующим переводом его в нежилой фонд. При этом 14 частных домов и гаражей, нежилое здание МОУ детско-юношеский центр «Юность» подлежат сносу. Благоустройство территории будет включать организацию дорог и тротуаров, размещение автостоянок, реконструкцию инженерных сетей, озеленение территории, организацию детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха взрослых.

В мае стало известно, что договор на КРТ на улице Магистральная в Тамбове получила структура воронежского депутата облдумы.

