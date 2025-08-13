Воронежский регоператор «Вега» не смог оспорить первую стадию банкротства

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Вега» (один из четырех операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Воронежской области) в удовлетворении жалобы на решение о введении в компании процедуры наблюдения по банкротному иску ООО «Полигон». Суд оставил процедуру наблюдения (первая и предварительная стадия банкротства, в которой предприятие еще может продолжать производственную деятельность). Об этом сообщается в опубликованном постановлении арбитража.

11 августа Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Он отклонил жалобу, поданную ООО «Вега» 30 июня, с просьбой приостановления производства по делу и отложения судебного заседания.

Банкротный иск ООО «Полигон» подало в декабре 2024 года в связи с задолженностью «Веги» в размере 11 млн руб. Долг подтвердил Арбитражный суд Воронежской области, 11 июня 2024 года удовлетворивший иск о взыскании с регоператора в пользу «Полигона» 11 млн руб. по договору на оказание услуг по захоронению ТКО, а также 77 тыс. руб. госпошлины. Поскольку задолженность не была погашена, «Полигон» обратился с иском об банкротстве.

5 июня 2025 года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск, открыв в отношении «Веги» процедуру наблюдения. Временным управляющим была назначена Анна Фомина. Требования «Полигона» были признаны подлежащими включению в реестр и удовлетворению в третью очередь. Следующее судебное заседание — 17 ноября.

Р По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вега» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2017 года. Головной офис расположен в облцентре. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 16 млн руб. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 518 млн. руб., чистая прибыль — 4 млн. руб.Директор и единственный владелец — Оксана Сомова. Она также является учредителем воронежской управляющей компании ООО «УК “Дом сервис”» (60%, еще 40% у Елены Сомовой), производителя изделий из древесной массы ООО «Экстрафайбер» (100%) и топливной компании «Энергосбыт» (76%). Ранее регоператор обслуживал Аннинский район, сейчас он работает Бутурлиновском и Панинском районах. По данным Rusprofile, ООО «Полигон» зарегистрировано в 2009 году в Анне Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — сбор отходов. Генеральный директор — Юрий Натаров, одновременно является единственным учредителем. ООО «Полигон» в 2024 году показал выручку в 5,6 млн руб., прибыль — 929 тыс. руб.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал об уголовном деле Ивана Попенкова (в прошлом совладелец ООО «Энергосбыт» и руководитель «Веги»), которого обвиняют в уничтожении 25 га заливного луга у базы отдыха «Смена» на севере Воронежа. По версии следствия, он нарушил режим особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ) и правила охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Ущерб оценен в 415 млн руб.

Анна Швечикова