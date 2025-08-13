Размер отсрочки по налогам белгородскому и курскому бизнесу составил 7 млрд

Общий объем отсрочки по налогам и страховым взносам для бизнеса из Белгородской и Курской областей достиг 7 млрд руб. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Данные опубликованы на портале президента.

«ФНС России организовала исполнение правительственных постановлений по отсрочке на 12 месяцев сроков уплаты налогов и страховых взносов в Белгородской и Курской областях. Общий объем отсроченных платежей для двух субъектов составляет 7 млрд руб.»,— прокомментировал господин Егоров.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин еще на год продлил отсрочку от уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов предпринимателям в Курской области. Мера распространяется на аграриев и ИП, работающих в муниципалитетах, где введен режим контртеррористической операции (КТО) и откуда отселены мирные жители. Они могут перечислить в бюджет налоги, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах, в 2026-м. О подобных мерах в отношении Белгородской области не сообщалось.

Анна Швечикова