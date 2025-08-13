Директор орловского «Фригогласса» не смог отменить увольнение в суде

Арбитражный суд орловской области решил вернуть иск бывшего директора Андрея Ревкова к орловскому заводу ООО «Фригогласс Евразия». Истец пытался признать недействительным решение внеочередного собрания участников ответчика о прекращении полномочий господина Ревкова в качестве генерального директора и избрании нового руководителя. Это следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Андрей Ревков обратился в суд в конце апреля, однако не произвел оплату госпошлины в размере 15 тыс. руб. В мае в связи с неуплатой суд решил оставить исковое заявление без движения, затем еще трижды продлевал срок — в июне и дважды в июле. Суд предложил истцу представить доказательства нахождения господина Ревкова в СИЗО, а также невозможности связи и встречи с ним по причине его непрерывного нахождения на карантине. Истец не выполнил требования, в связи с чем суд решил решил возвратить исковое заявление. На определение может быть подана апелляционная жалоба в 19-й арбитражный апелляционный суд.

В марте 2024 года Андрей Ревков покинул должность генерального директора ООО «Фригогласс Евразия». 21 февраля 2025 года против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Арест господина Ревкова был произведен 19 апреля, в тот же день экс-директору предъявили обвинение. Пресненский суд Москвы постановил заключить его под стражу и изъять имущество, включая заграничные паспорта.

Обвинение считает, что Андрей Ревков совершил преступление совместно с неустановленными лицами. Детали дела не раскрываются. Адвокат господина Ревкова подал апелляционную жалобу на меру пресечения, однако 15 мая суд вынес решение оставить ее в силе. В июне Андрею Ревкову продлили содержание под стражей.

Накануне стало известно, что арбитражный суд Воронежской области отказал московскому АО «Научно-технический центр вычислительной техники и средств автоматизации» в иске к гендиректору АО «Воронежский опытный завод программной продукции» Елене Крупенко и главному инженеру (экс-председателю совета директоров) предприятия Владимиру Просветову на 152,5 млн руб.

Ульяна Ларионова