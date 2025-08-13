Имущество воронежского «Рудгормаша» продают за 24,5 млн

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «УК "Рудгормаш"» (головная структура воронежского машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева) Анна Воробьева объявила торги по продаже имущества организации на общую сумму 24,5 млн руб. В перечне активов — производственные инструменты, технологическое (включая станочное) оборудование, комплектующие для сборки, устройства вентиляции и отопления, автотранспорт и вычислительная техника. Это следует из данных, опубликованных на «Федресурсе».

Имущество продается с 30 июня 2025 года. На стартовом аукционе предлагался 31 лот общей стоимостью 7 млн руб. На нем удалось реализовать 14 позиций на 5,3 млн руб., включая автомобили, прицепы и полуприцепы, спецтехнику. Оставшиеся активы выставлены на втором аукционе, итоги которого подведут 22 августа. Заявки на участие принимаются до 19 августа. Конкурс проходит на электронной торговой площадке «Новые информационные сервисы».

ООО «УК "Рудгормаш"» было признано банкротом в ноябре 2024 года. В начале июля 2025 года банкротом признали другую дочернюю структуру «Рудгормаша» ООО «РГМ-запчасть».

Кабира Гасанова