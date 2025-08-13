«Новая волна» в Казани и дело экс-главы СУ СКР по Приволжскому району

Организаторы «Новой волны» планируют оставить конкурс в Казани. При этом окончательное решение будет зависеть от руководства Татарстана. Фестиваль пройдет в Казани с 21 по 26 августа.

Уголовное дело против бывшего начальника отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Эдуарда Закирова поступило в суд. Ранее фигуранта обвинили в получении незаконного вознаграждения. В ходе обысков у Эдуарда Закирова и его родственников нашли имущество на 400 млн руб.

Двое жителей Набережных Челнов получили предостережение после съемки атаки БПЛА. Татарстанцев обвинили в том, что они сняли на видео и выложили в интернет момент атаки беспилотником логистического центра.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что самым главным экзаменом является правильная женитьба. По мнению господина Минниханова, остальные вещи в жизни еще можно изменить, а женитьбу «уже сложно».

В Татарстане поддержали упрощение процедуру расширения ОЭЗ для привлечения инвесторов. Замминистра экономики республики Динар Шакиров рассказал, что в регионе есть площадка, на которую планирует войти крупный инвестор, но расширить ее возможно только через пару лет, а к этому времени инвестор может уйти.

Сотрудники полиции Чебоксар спасли полуторагодовалого ребенка, заблокированного в комнате общежития. От открытого окна младенца ограждал только москитная сетка.

Беспилотный грузовой автомобиль впервые проехал расстояние в 1,6 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани. Грузовик ехал 24 часа по скоростным трассам.

Диана Соловьёва