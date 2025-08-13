Замминистра экономики Татарстана Динар Шакиров поддержал предложение Минэкономики упростить процедуру расширения особых экономических зон для привлечения крупных инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане поддержали упрощение расширения ОЭЗ для привлечения инвесторов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане поддержали упрощение расширения ОЭЗ для привлечения инвесторов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По действующим правилам «молодые» ОЭЗ могут расширяться только после первой оценки эффективности через несколько лет. Господин Шакиров отметил, что в Татарстане есть созданная в этом году площадка, на которую планирует войти крупный инвестор, но расширить ее по текущим правилам можно только через пару лет. «К этому времени инвестор, скорее всего, уйдет», — пояснил замминистра.

Минэкономики предлагает разрешить расширение территории не только признанным эффективным зонам, но и новым площадкам, если для них планируются проекты от 20 млрд руб. Также ведомство предложило повысить минимальный порог инвестиций для промышленных проектов с 120 до 150 млн руб. и ограничить срок вложения заявленных средств десятью годами.

В Татарстане действуют ОЭЗ «Алабуга» в Елабужском районе и «Иннополис» в Верхнеуслонском и Лаишевском районах. В июне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил создание ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе с инвестициями более 15 млрд руб.

Анар Зейналов