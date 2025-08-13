Организаторы конкурса «Новая волна» выразили желание сделать Казань постоянным местом проведения фестиваля. Об этом журналистам рассказала PR-директор мероприятия Яна Кшановская.

Организаторы «Новой волны» планируют оставить конкурс в Казани

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Организаторы «Новой волны» планируют оставить конкурс в Казани

Госпожа Кшановская отметила, что окончательное решение будет зависеть от руководства Татарстана. PR-директор рассказала, что участникам конкурса очень понравилась Казань.

«Новая волна» — конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Он пройдет в Казани с 21 по 26 августа. Ранее для конкурса планировали построить сцену рядом с Центром семьи «Казан», но позже место фестиваля перенесли на площадку перед «Ак Барс Ареной».

Конкурс «Новая волна» проводится ежегодно с 2002 года. До 2014 года мероприятие проводили в Юрмале, с 2015 года — в Сочи. Организатором фестиваля является композитор Игорь Крутой.

Диана Соловьёва