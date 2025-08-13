Двое жителей Набережных Челнов получили предостережение после съемки атаки БПЛА

Двум жителям Набережных Челнов выдали предостережение за публикацию в интернете видео атаки БПЛА на строящийся логистический центр. Об этом сообщается в документах, имеющихся в распоряжении «Ъ Волга-Урал».

12 августа Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников. Угроза атаки была объявлена в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. По данным Минобороны, с 09:20 до 10:15 над территорией республики было уничтожено девять БПЛА.

В Интернете появились видео атаки БПЛА на логистический центр. Видеозаписи были обнаружены в телефонах двух челнинцев. Местных жителей предупредили о недопустимости нарушений законодательства о противодействии терроризму.

Диана Соловьёва