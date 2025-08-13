Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что самым главным экзаменом в его жизни стала правильная женитьба. Об этом он сообщил на встрече с лучшими молодыми педагогами и учеными республики.

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

«Сказать, что какой-то экзамен что-то изменил, сложно. Экзамен в школе, в вузе, когда доверяют новую должность. Но, наверное, самый главный — правильно жениться. Остальные вещи можно исправить, а вот это уже сложно», — ответил Рустам Минниханов на вопрос участника встречи о том, какой экзамен стал решающим в его жизни.

Встреча состоялась в рамках открытия музея образования «Белем» в Казани, где Рустам Минниханов принял участие в церемонии. Глава республики передал музею книги татарского писателя Амирхана Еники и сборник произведений Александра Пушкина.

