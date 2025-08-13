В Чебоксарах полицейские спасли полуторагодовалого ребенка

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Чебоксар спасли полуторагодовалого ребенка, заблокированного в комнате общежития на третьем этаже. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Младший лейтенант полиции Руслан Анюров и старший сержант полиции Азер Мамедов прибыли на вызов к общежитию, где железная дверь комнаты захлопнулась, пока мать ребенка вышла на общую кухню. Малыш плакал в комнате, от открытого окна его ограждала только москитная сетка.

Поскольку дверь открыть не удалось, полицейские решили проникнуть через окно. Руслан Анюров поднялся по водосточной трубе на третий этаж при помощи троса под страховкой напарника, перебрался на подоконник и попал в комнату. Ребенок был спасен и воссоединился с матерью.

Анар Зейналов