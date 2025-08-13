Дело экс-начальника СУ СКР по Приволжскому району Казани поступило в суд

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела Следственного управления Следственного комитета России по Приволжскому району Казани Эдуарда Закирова поступило в суд. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел Приволжского районного суда Казани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с Эдуардом Закировым по делу проходит Евгений Скрипников. Обоим вменяют п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Первое судебное заседание назначено на 21 августа.

В апреле 2025 года сообщалось, что Эдуард Закиров был задержан после получения крупного вознаграждения от местного предпринимателя за инициирование возбуждения уголовного дела в отношении другого бизнесмена, который не отдавал долг. При обыске у господина Закирова и родственников обнаружили имущество на 400 млн руб., включая дома, квартиры и автомобили Porsche и BMW.

Анар Зейналов