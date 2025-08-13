От Санкт-Петербурга до Казани впервые проехал беспилотный грузовик

Беспилотный грузовик впервые проехал расстояние в 1,6 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани. Об этом «РИА Новости» рассказали в компании Navio.

Автомобиль предприятия ехал на протяжении 24 часов по скоростным трассам, в том числе по М-11 и М-12.

Беспилотный грузовик с помощью компьютерного зрения видит препятствия на дороге и отображает их в системе. Сообщается, что автомобиль также способен определить число полос движения.

В компании утверждают, что обычно путь от Санкт-Петербурга до Казани занимает 58 часов с учетом потребности водителя в режиме отдыха. По мнению представителя организации, беспилотный грузовой автомобиль может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов.

Ранее стало известно, что генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике. Позже господин Когогин рассказал, что ему стало скучно спустя час после начала поездки.

Диана Соловьёва