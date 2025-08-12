Главные новости за 12 августа. Ростов-на-Дону и область

Этим летом Ростовская область достигла исторического максимума энергопотребления за последние 34 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1991 году — почти 3,4 тыс. МВт, этим летом показатель энергопотребления достиг 3,5 тыс. МВт.

Правительство России опубликовало перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, в который вошло 11 территорий. Ростовской области среди них нет.

Завершить строительство девятиэтажного гостиничного комплекса в Левобережной зоне Ростова-на-Дону компания «Ривердонпарк» планирует в августе 2027 года.

Госкорпорация «Росатом» последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике, постоянно модернизируя производство для снижения выбросов. Сразу два крупнейших города на территории расположения Ростовской атомной станции - Волгодонск и Цимлянск признаны территориями Ростовской области с самым чистым воздухом по итогам 2024 года.

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области сумма предъявленных исков по актам коррупции составила 336,3 млн. руб., что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда общий ущерб в этой сфере составлял 40 млн. руб.

Проекты строительства и реконструкции дорог в Ростове-на-Дону стоимостью более 20 млрд руб. получили положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ростовской гордумы по итогам отчета о пятилетней работе постоянной комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности.