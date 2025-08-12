Девятиэтажный отель на левобережье Ростова «Ривердонпарк» достроит в 2027 году

Завершить строительство девятиэтажного гостиничного комплекса в Левобережной зоне Ростова-на-Дону компания «Ривердонпарк» планирует в августе 2027 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комплекс займет площадь 7,7 га по улице Левобережной. В него войдут встроенные помещения общественного питания, спортивного и торгового назначения, а также уличные зоны отдыха.

Кроме этой гостиницы, как ранее сообщал «Ъ-Ростов» в донской столице строят еще три отеля стоимостью один млрд руб. Самый дорогой проект — «Бутик-отель Парамоновъ» на ул. Никольской стоимостью 500 млн руб.

Многоэтажную гостиницу «Парус удачи» со встроенной автостоянкой возводят на ул. Седова за 300 млн руб. Отель «Мартон Сезоны» строят на ул. Текучева с инвестициями 200 млн руб.

Два последних объекта планировали завершить до конца 2024 года.

Наталья Белоштейн