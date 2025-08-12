В Ростове проекты строительства дорог за 20 млрд рублей прошли госэкспертизу

Проекты строительства и реконструкции дорог в Ростове-на-Дону стоимостью более 20 млрд руб. получили положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ростовской гордумы по итогам отчета о пятилетней работе постоянной комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2020 году на реконструкцию путепровода на ул. Малиновского было направлено 3,5 млрд руб., за счет нее была втрое увеличена пропускная способность дороги.

Также были капитально отремонтированы 70 участков грунтовых дорог, что, по мнению депутатов не покрывает потребности города.

Чтобы ускорить ремонт грунтовых дорог в 2024 году Ростове-на-Дону изменили Правила благоустройства города, что позволило приводить эти дороги в как объекты благоустройства.

Депутаты считают, что принятое решение при поддержке федерального и регионального бюджетов, поможет воплотить все запланированные проекты.

Кроме этого, в донской столице до конца 2025 года планируется завершить строительство транспортной развязки на пересечении ул. Вавилова и пр. Королева, что обеспечит надежное транспортное сообщение жилого района «Суворовский» с остальным Ростовом.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на ремонт и расширение проспекта Стачки в Ростове потребуется 5,2 млрд руб. Проект уже прошел экспертизу. Он предполагает расширить проспект Стачки от улицы Зорге и до «Левенцовского».

Наталья Белоштейн