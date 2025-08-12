Ростовская область не вошла в перечень прилегающих к зоне СВО территорий

Правительство России опубликовало перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, в который вошло 11 территорий. Ростовской области среди них нет.

Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик. Военнослужащие, отражавшие атаки на указанных территориях, согласно новой редакции федерального закона «О ветеранах», могут получить право на присвоение статуса ветерана боевых действий, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий — статус инвалида боевых действий.

Константин Соловьев