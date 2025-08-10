Главные новости за неделю с 3 по 10 августа. Кавказ

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Кабардино-Балкарии троих участников международной террористической организации, которые готовили нападение на правоохранителей и оказали вооруженное сопротивление при задержании.

Ставропольский край запустил программу грантовой поддержки тепличного овощеводства с бюджетом 5 млн руб. Фермеры смогут получить до одного млн руб. на создание тоннельных модулей.

В Кизилюртовском районе 5 августа, перевернулся пассажирский автобус — есть пострадавшие. Происшествие случилось вблизи населенного пункта Зубутли-Миатли. Предварительно, водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением.

Установлена причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта». У Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела арестовали имущество на сумму 3 млрд руб. Следственные действия продолжаются.

Химические предприятия Ставрополья отгрузили продукции на 80,5 млрд руб. за первое полугодие 2025 года, превысив прошлогодний показатель на 8,1%. Инвестиции в производственные мощности химической промышленности в первом квартале составили 1,8 млрд руб.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика завершены. Поисково-спасательными и пожарно-спасательными подразделениями МЧС России эвакуированы 13 человек, шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения.

В аэропорту Владикавказа два раза за день действовало ограничение полетов. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности.

На Ставрополье прокуратура выявила свыше четырех тыс. нарушений трудового законодательства в первом полугодии 2025 года. В результате работы надзорного ведомства погашена задолженность по оплате труда на сумму более 142 млн руб. перед 1,3 тыс. работников.