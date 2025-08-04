В КБР ликвидированы трое террористов при попытке задержания

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Кабардино-Балкарии троих участников международной террористической организации, которые готовили нападение на правоохранителей и оказали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России и Следственном комитете РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Троих вооруженных мужчин в автомобиле обнаружили в ночь на 1 августа на окраине села Исламей Баксанского района. Граждане России являлись участниками запрещенной в РФ международной террористической организации и планировали совершить вооруженное нападение на сотрудников республиканских правоохранительных структур.

«При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено»,— отметили в ЦОС ФСБ.

На месте столкновения обнаружили два автомата Калашникова, пистолет ПМ, большое количество патронов и два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат. В телефонах найдена переписка с находящимися за рубежом координаторами террористической деятельности с обсуждением планируемых преступлений.

«Тем самым в ходе совместных мероприятий с подразделениями МВД и Росгвардии пресечена подготовка теракта на территории КБР»,— говорится в сообщении ФСБ.

Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление и оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Тат Гаспарян