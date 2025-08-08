Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Химические предприятия Ставрополья отгрузили продукции на 80,5 млрд рублей

Химические предприятия Ставрополья отгрузили продукции на 80,5 млрд руб. за первое полугодие 2025 года, превысив прошлогодний показатель на 8,1%. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства промышленности.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, инвестиции в производственные мощности химической промышленности в первом квартале составили 1,8 млрд руб. Доля отгруженной продукции химической отрасли в регионе достигла 30% от общего объема.

«В крае работают 132 предприятия, специализирующиеся на выпуске химических продуктов. Компании производят минеральные удобрения, полимерные материалы, аэрозоли, биохимические продукты, фармацевтические товары, средства защиты растений, а также технические жидкости и реагенты»,—приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Ивана Ковалева.

