На Ставрополье прокуратура взыскала 142 миллиона рублей долгов работникам

На Ставрополье прокуратура выявила свыше четырех тыс. нарушений трудового законодательства в первом полугодии 2025 года. В результате работы надзорного ведомства погашена задолженность по оплате труда на сумму более 142 млн руб. перед 1,3 тыс. работников. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Минераловодской межрайонной прокуратурой выявлен факт невыплаты 114 работникам швейной фабрики задолженности по заработной плате на общую сумму более 11 млн руб. По постановлению прокурора в отношении работодателя возбуждено уголовное дело, а по требованию надзорного ведомства задолженность погашена в полном объеме»,— сообщил прокурор края Юрий Немкин.

По официальной информации, возбуждено пять уголовных дел по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

Валентина Любашенко