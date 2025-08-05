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В Дагестане перевернулся пассажирский микроавтобус

В Кизилюртовском районе сегодня, 5 августа, перевернулся пассажирский автобус — есть пострадавшие. Прокуратурой организована проверка, сообщили в пресс-службе ведомства по республике.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан

Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан

Происшествие случилось вблизи населенного пункта Зубутли-Миатли. Предварительно, водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок», — говорится в сообщении прокуратуры.

Константин Соловьев

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