В Дагестане перевернулся пассажирский микроавтобус

В Кизилюртовском районе сегодня, 5 августа, перевернулся пассажирский автобус — есть пострадавшие. Прокуратурой организована проверка, сообщили в пресс-службе ведомства по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан

Происшествие случилось вблизи населенного пункта Зубутли-Миатли. Предварительно, водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок», — говорится в сообщении прокуратуры.

Константин Соловьев