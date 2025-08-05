На Ставрополье запустили новую программу поддержки тепличного хозяйства

Ставропольский край запустил программу грантовой поддержки тепличного овощеводства с бюджетом 5 млн руб. Фермеры смогут получить до одного млн руб. на создание тоннельных модулей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, размер гранта покроет 90% расходов на создание модуля, но не может превышать один млн руб. Средства необходимо использовать на покупку и установку тепличного оборудования до 25 декабря 2025 года. Поддержку могут получить жители региона, ведущие ЛПХ и ИП, при этом владельцы подсобных хозяйств должны оформить статус самозанятого.

«Среди основных требований к заявителям — наличие зарегистрированных прав на земельные участки на территории Ставропольского края, на которых планируется создание модуля, а также обязательство использовать тоннельный тепличный модуль в течение пяти лет и достигать плановых показателей деятельности, регулярно предоставляя отчеты в Минсельхоз края»,— отметили в министерстве сельского хозяйства Ставрополья.

Валентина Любашенко