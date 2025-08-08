В Нальчике завершены спасательные работы на месте обрушения канатной дороги

Поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика завершены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что в момент происшествия на канатной дороге находился 21 человек. Поисково-спасательными и пожарной-спасательными подразделениями МЧС России эвакуированы 13 человек, шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения.

Погибших нет.

На место происшествия привлекались силы и средства в количестве 34 человек и девяти единиц техники, от МЧС России — 29 человек восемь единиц техники.

По факту обрушения канатной дороги прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики организована проверка.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», происшествие на канатной дороге произошло вечером 8 августа.

Наталья Белоштейн