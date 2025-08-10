Мессенджер Max подключат в сферы образования и предоставления госуслуг на Ямале

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планирует внедрить национальный мессенджер Max в сферы образования и предоставления государственных и муниципальных услуг, рассказали «Ъ-Урал» в проектном офисе региона. «Max обладает такими ключевыми преимуществами, как надежные механизмы верификации пользователей, безопасная среда для обмена данными и доступ к государственным сервисам»,— пояснили в ответе на запрос.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, с помощью мессенджера в сфере предоставления услуг реализуют функционал цифрового многофункционального центра (МФЦ) с чат-ботом для удобной записи на прием, отслеживания статуса заявлений и получения уведомлений. В проектном офисе добавили, что с сентября в округе начнут тестировать новые возможности Max в области образования. В частности, ямальские власти сообщили о переносе родительских чатов в мессенджер, об интеграции платформы с региональными информационными системами и об открытии доступа к электронным дневникам через приложение.

«Дальнейшие планы по расширению сфер применения мессенджера находятся в стадии проработки. Окончательный перечень направлений будет сформирован с учетом потребностей жителей региона, требований информационной безопасности и технической готовности систем»,— заверили в ведомстве.

Интернет-холдинга VK запустил цифровую платформу Max в марте 2025 года. По словам разработчиков, приложение должно стать аналогом китайского WeChat, который объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, платежную систему и другие сервисы. За первые три месяца работы Max число зарегистрированных пользователей в нем привесило 1 млн. В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информации, в июле — поручил внедрить в мессенджер государственные и финансовые услуги. В четверг, 7 августа, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Max согласовал с ФСБ требования по безопасности, чтобы подключаться к инфраструктуре «Госуслуг».

Первыми о переходе в Max среди уральских регионов заявили власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Губернатор Руслан Кухарук поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций подключиться к мессенджеру до 30 июля и перевести на платформу всю внутреннюю коммуникацию до 15 августа. Он подчеркнул, что Max обеспечит безопасность цифрового общения югорчан и соберет в одном приложении все сервисы государственных услуг.

Подробнее о том, как уральские регионы начинают внедрять новый мессенджер — в материале «Ъ-Урал» «Max пришел на Урал».

Василий Алексеев