Мессенжер Max согласовал с ФСБ доступ к системе «Госуслуг»

Мессенджер Max согласовал с ФСБ требования по безопасности, которые необходимо реализовать, чтобы сервис мог подключаться к инфраструктуре «Госуслуг». Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований»,— сказал господин Шадаев (цитата по «РИА Новости»).

Накануне прошло тестирование интеграции мессенджера и госсервиса. Первый зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что процесс подключения двух систем друг к другу находится на завершающей стадии. Пользователи смогут объединить свои аккаунты в мессенджере и в «Госуслугах» уже через несколько недель.