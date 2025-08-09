Max пришел на Урал

Внедрение национального мессенджера Max в регионах Уральского федерального округа (УрФО) начнется со сфер образования и ЖКХ, а также он будет использоваться в работе многофункциональных центров (МФЦ). Региональные власти ожидают, что платформа «повысит эффективность работы» чиновников, позволит выстроить «интерактивное взаимодействие» с жителями и защитит данные от злоумышленников. По словам эксперта, Max перенимает опыт коммерческих структур для создания удобного мессенджера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первыми о переходе на Max среди уральских регионов заявили власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций подключиться к мессенджеру до 30 июля и перевести на платформу всю внутреннюю коммуникацию до 15 августа. Он подчеркнул, что Max обеспечит безопасность цифрового общения югорчан и соберет в одном приложении все сервисы государственных услуг.

«ХМАО в числе регионов-пилотов работает над внедрением Max как единого цифрового инструмента в образовательных организациях региона»,— сказал господин Кухарук, добавив, что перед началом учебного года в мессенджер добавят образовательную платформу «Сферум», в котором педагоги могут общаться с учениками и родителями в закрытых чатах, размещать образовательные материалы и проводить видеоконференции.

Интернет-холдинга VK запустил цифровую платформу Max в марте 2025 года. По словам разработчиков, приложение должно стать аналогом китайского WeChat, который объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, платежную систему и другие сервисы. За первые три месяца работы Max число зарегистрированных пользователей в нем привесило 1 млн. В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информации, в июле — поручил внедрить в мессенджер государственные и финансовые услуги. В четверг, 7 августа, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Max согласовал с ФСБ требования по безопасности, чтобы подключаться к инфраструктуре «Госуслуг».

О подготовке к переходу в Max рассказали и в правительствах других регионов УрФО. В департаменте информатизации Тюменской области сообщили, что руководители органов власти и муниципалитетов получили рекомендации «осваивать данный инструмент коммуникации для взаимодействия». «Все из них зарегистрированы в мессенджере и осваивают платформу»,— говорится в ответе на запрос «Ъ-Урал».

В ведомстве подчеркнули, что Max имеет «все функции для коммуникации, как в Telegram или WhatsApp». «Применение мессенджера способствует повышению качества и скорости обмена информацией среди госслужащих, обеспечивая необходимую защиту данных и удобство общения. Его использование поможет повысить эффективность работы государственных и муниципальных органов власти на благо людей»,— заверили тюменские власти.

По данным департамента, возможности Max применят в работе МФЦ, в сферах образования и ЖКХ. «На базе мессенджера планируется развитие сервисов: информирование населения о результатах региональных и муниципальных услуг и интерактивное взаимодействие с гражданами, где требуется уточнить какой-то вопрос или оценить качество оказания услуги»,— добавили в ведомстве.

В проектном офисе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщили, что планируют внедрить Max в сферу предоставления государственных и муниципальных услуг, где будет реализован функционал МФЦ с чат-ботом для записи на прием, отслеживания статуса заявлений и получения уведомлений. «В сфере образования с сентября начнется тестирование новых возможностей, включая использование родительских чатов, интеграцию с региональными информационными системами и доступ к электронным дневникам»,— прокомментировали ямальские власти.

В проектном офисе подчеркнули, что преимуществами мессенджера являются надежные механизмы верификации пользователей, безопасная среда для обмена данными и доступ к государственным сервисам. «Дальнейшие планы по расширению сфер применения Max находятся в стадии проработки. Окончательный перечень направлений будет сформирован с учетом потребностей жителей региона, требований информационной безопасности и технической готовности систем»,— добавили в ведомстве.

В департаменте информационной политики Свердловской области заверили, что в правительстве региона прорабатывают вопрос о переходе в Мах.

Государственный Max со встроенным ассистентом на базе нейросетевой модели GigaChat 2.0 от «Сбера» и доступом к инфраструктуре «Госуслуг» повторяет опыт Telegram с нейросетью Grok, и «справляется с этим не плохо», считает директор школы профессионального и академического образования Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрий Денисов. «Тенденция, что сервисы объединяются во что-то крупное — мировая практика. Постепенная интеграция приучает людей, что все услуги можно получить через единое окно входа, и Max повторяет успех коммерческих структур»,— пояснил эксперт.

По словам господина Денисова, Max не станет заменой другого государственного ресурса — «ВКонтакте». «"ВКонтакте" позиционируют как развлекательную платформу, а Max больше про получение верифицированного контента и в перспективе "государственных услуг". Плюс две государственные структуры будут конкурировать друг с другом, что снизит риски их стагнации»,— добавил он.

Василий Алексеев