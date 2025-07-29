Югра переведет органы власти на национальный мессенджер Max

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) в числе пилотных регионов РФ внедряет национальный мессенджер MAX в образовательных организациях и переводит на него работу органов государственной власти. Об этом сообщил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Это решение принято в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о создании в стране независимой цифровой платформы, объединяющей сервисы госуслуг. В преддверии нового учебного года планируется переход платформы «Сферум» в национальный мессенджер.

Руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций поручено подключиться к Max до 30 июля, а внутреннюю коммуникацию перевести на новый мессенджер до 15 августа.

Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией 24 июня. Платформа объединит функционал мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг. К концу июня в Max зарегистрировался 1 млн человек, при этом премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву направлены письма с предложением создать программу для переноса данных пользователей в мессенджер Max из Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Полина Щуцкая