Тюменские власти планируют внедрить Max в сферы образования, ЖКХ и в работу МФЦ

Правительство Тюменской области намерено внедрить возможности национального мессенджера Max в сферы образования, ЖКХ и в работу многофункциональных центров (МФЦ) на территории региона, рассказали «Ъ-Урал» в областном департаменте информатизации. «На базе Max планируется развитие региональных сервисов: информирование населения о результатах региональных и муниципальных услуг и интерактивное взаимодействие с гражданами, где требуется уточнить какой-то вопрос или оценить качество оказания услуги»,— добавили в ответе на запрос.

По данным департамента, руководители органов власти и муниципалитетов региона получили материалы о мессенджере с «рекомендациями осваивать данный инструмент коммуникации для взаимодействия». «Все руководители зарегистрированы в мессенджере и осваивают платформу»,— подчеркнули в сообщении.

Тюменские власти заверили, что Max имеет «все функции для коммуникации, как в Telegram или WhatsApp». «Применение мессенджера способствует повышению качества и скорости обмена информацией среди госслужащих, обеспечивая необходимую защиту данных и удобство общения. Использование отечественного мессенджера поможет повысить эффективность работы государственных и муниципальных органов власти на благо людей»,— пояснили в ведомстве.

В департаменте отметили, что преимуществом Max является «безопасность и защита передаваемой информации». «Серверы и другое оборудование, обеспечивающее работу мессенджера, расположены на территории РФ, что значительно снижает риски постороннего проникновения и утечки информации»,— пояснили тюменские власти.

По данным ведомства, мессендежр не исключит переписку чиновников по официальной почте и системе документооборота правительства региона, использование Max будет возможно только «для оперативной коммуникации». «В соответствии с ФЗ от 1 апреля 2025 года № 41-ФЗ установлен запрет на информирование граждан с помощью иностранных мессенджеров. Запрета для использования в личных целях нет»,— добавили в департаменте.

Интернет-холдинга VK запустил цифровую платформу Max в марте 2025 года. По словам разработчиков, приложение должно стать аналогом китайского WeChat, который объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, платежную систему и другие сервисы. За первые три месяца работы Max число зарегистрированных пользователей в нем привесило 1 млн. В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информации, в июле — поручил внедрить в мессенджер государственные и финансовые услуги. В четверг, 7 августа, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Max согласовал с ФСБ требования по безопасности, чтобы подключаться к инфраструктуре «Госуслуг».

Первыми о переходе в Max среди уральских регионов заявили власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Губернатор Руслан Кухарук поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций подключиться к мессенджеру до 30 июля и перевести на платформу всю внутреннюю коммуникацию до 15 августа. Он подчеркнул, что Max обеспечит безопасность цифрового общения югорчан и соберет в одном приложении все сервисы государственных услуг.

