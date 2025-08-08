Главные новости за 8 августа. Воронеж, Липецк, Тамбов, Орел
Воронежского бизнесмена Андрея Прытыкина заключили в СИЗО.
Суд оштрафовал Сергея Токарева за несогласованный митинг липецкого обкома КПРФ.
Кассация не согласилась с дистанционным выдвижением на выборы участника СВО.
Бывшему воронежскому министру продлили арест в СИЗО.
В Казахстане началась подготовка к строительству АЭС по образцу Нововоронежской.
«Цемрос» с заводами в Черноземье переходит на четырехдневную рабочую неделю.
Тамбовского коммунальщика Александра Еркина осудили за служебный подлог.
Елена Казачкова официально возглавила департамент спорта Орловской области.