«Цемрос» с заводами в Черноземье переходит на четырехдневную рабочую неделю

Холдинг «Цемрос» (бывший «Евроцемент Групп») временно переходит на четырехдневную рабочую неделю с 1 октября. Об этом сообщили в компании. Такое решение приняли из-за падения спроса на цемент и роста доли импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приостановленный Белгородский цементный завод

Фото: с официального сайта «Цемрос» Приостановленный Белгородский цементный завод

Фото: с официального сайта «Цемрос»

Режим неполной занятости установят, чтобы сохранить рабочие места и адаптироваться к ситуации на рынке. Социальный пакет при этом будет сохранен.

В «Цемросе» отметили, что это «вынужденная, но взвешенная мера, направленная на сохранение устойчивости и социального баланса». Если спрос на цемент на внутреннем рынке восстановится, компания вернется к прежнему режиму работы.

В июле «Цемрос» сообщил о приостановке производства на Белгородском цементном заводе на несколько месяцев. В качестве одной из причин решения называлась экономическая нецелесообразность на фоне снижения спроса на цемент.

«Цемрос» объединяет 18 цементных заводов в 13 регионах России, в том числе в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. Их совокупная мощность составляет более 30 млн т продукции в год. Также в активе группы свыше 30 карьеров для добычи нерудных материалов. По собственным данным компании, доля «Цемроса» на цементном рынке России составляет порядка 33%. В июне 2021 года Михайловский КСМ, входящий в группу «Смиком», связанную с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, выкупил у Сбербанка активы холдинга (тогда еще «Евроцемента») за 161 млрд руб.

Егор Якимов