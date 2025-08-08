Тамбовского коммунальщика Александра Еркина осудили за служебный подлог

Моршанский районный суд в Тамбовской области признал начальника муниципального казенного учреждения «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций Моршанска» Александра Еркина виновным в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) при исполнении контракта по благоустройству Октябрьской площади города. Чиновника приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 2,5 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Стоимость проблемного контракта, заключенного весной 2023 года между МКУ и ИП Ляшко, составляла 85 млн руб. Как сообщили в прокуратуре региона, Еркин знал о том, что подрядчик не выполнил часть работ, но подписал документы о приемке. В результате из бюджета предпринимателю были необоснованно перечислены 27 млн руб.

Кроме того, по материалам прокуратуры Моршанска возбуждено уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в рамках этого же муниципального контракта. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Накануне Ленинский райсуд Воронежа продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему министру предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадию Швыркову, обвиняемому в мошенничестве.

Юрий Голубь