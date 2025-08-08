Суд оштрафовал Сергея Токарева за несогласованный митинг липецкого обкома КПРФ

Советский райсуд Липецка оштрафовал второго секретаря местного обкома КПРФ Сергея Токарева на 25 тыс. руб. за нарушение порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом сообщили в обкоме.

«В суде сотрудники полиции назвали депутатскую встречу во дворе митингом, опираясь на доводы депутата областного совета от "Единой России" Андрея Фролова»,— добавили представители КПРФ.

Как рассказывал «Ъ», полиция провела проверку по факту встречи господина Токарева с избирателями во дворе жилого дома 30 июля. В ведомстве посчитали, что это был митинг и что коммунист должен был известить о нем мэрию. Сам же Сергей Токарев уверен, что имел право провести встречу, так как она проходила на придомовой территории.

На прошлой неделе полицейские изъяли из офиса коммунистов технику и печатные агитационные материалы, распространявшиеся перед выборами в горсовет Липецка. В них представители партии призывали к отставке губернатора Игоря Артамонова. После оперативных мероприятий члены КПРФ провели несколько одиночных пикетов с плакатами, на которых был напечатан такой же призыв. Последний состоялся после рассмотрения протокола в отношении Сергея Токарева.

Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал изъятие агитационных материалов неприемлемым и заявил, что юристы партии окажут помощь липецкому обкому.

Алина Морозова