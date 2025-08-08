Кассация не согласилась с дистанционным выдвижением на выборы участника СВО

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения Северного райсуда Орла и Орловского облсуда и отказал участнику специальной военной операции (СВО) Михаилу Филимонову в удовлетворении требований о его дистанционной регистрации на выборы в горсовет Орла. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе кассационной инстанции.

В июле Михаил Филимонов добился выдвижения на выборы по одномандатному округу через суд. Он представляет партию «Справедливая Россия — За правду». В середине месяца Северный районный суд Орла установил, что боец подал документы в ТИК через своего официального представителя, так как сам не мог это сделать по объективным причинам из-за нахождения в зоне СВО. В ответ на заявление комиссия сообщила, что для регистрации на выборы кандидат должен подавать документы документы самостоятельно. Суд не согласился с этим и обязал комиссию рассмотреть вопрос о выдвижении. Комиссия обжаловала это решение в апелляции, но ее жалоба была отклонена облсудом.

28 июля ТИК Северного района Орла приняла документы Михаила Филимонова для включения в список кандидатов и разрешила ему открыть избирательный счет.

Владимир Зоркий