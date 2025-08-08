В Казахстане началась подготовка к строительству АЭС по образцу Нововоронежской

Атомная станция в поселке Улькен Алматинской области Казахстана будет построена по образцу шестого и седьмого энергоблоков Нововоронежской АЭС (Воронежская область) с реакторами ВВЭР-1200, сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет реактора ВВЭР-1200

Фото: пресс-служба Новоронежской АЭС Макет реактора ВВЭР-1200

Фото: пресс-служба Новоронежской АЭС

Шестой и седьмой энергоблоки НВАЭС запущены в 2016 и 2019 годах. Они классифицируются как энергоблоки поколения 3+ и оснащены системами защиты, разработанными с учетом опыта фукусимской аварии. Сегодня в России действуют четыре блока этого типа, еще два — работают в Белоруссии. Кроме того, они строятся в Турции, Бангладеше, Египте и Китае.

В начале июля на энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС была введена в опытную эксплуатацию система информационной поддержки оператора с использованием искусственного интеллекта.

Юрий Голубь