Бывшему воронежскому министру продлили арест в СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему министру предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадию Швыркову, обвиняемому в мошенничестве. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, арест продлен до 9 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Геннадий Швырков

Геннадия Швыркова задержали 8 июля. Управление ФСБ по Воронежской области возбудило в его отношении уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Экс-чиновник обвиняется в хищении путем обмана не менее 4,8 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на оказание материальной помощи лицам, содействующим привлечению граждан к прохождению военной службы в ВС РФ. Помимо бывшего министра по делу были задержаны бывший руководитель Стрелецкого городского поселения Артем Великородных и глава администрации Латненского поселения Сергей Бендин.

В начале июля Центральный райсуд в закрытом режиме заключил господина Швыркова под стражу на месяц. После этого его защита заявляла, что обвинения экс-чиновника носят ошибочный характер. По словам адвокатов, ему вменяют присвоение выплат заключившим контракт на участие в специальной военной операции.

Сергей Толмачев