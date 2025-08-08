Елена Казачкова официально возглавила департамент спорта Орловской области

Елену Казачкову утвердили на должности руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 20 июня госпожа Казачкова временно исполняла обязанности главы ведомства. До назначения она работала замруководителя департамента, когда его возглавлял Алексей Берестов. В начале июня перешел на должность вице-губернатора по социальной политике.

Елена Казачкова родилась в 1988 году в Луганске. Она живет в Орле с 1998 года, окончила Орловский государственный технический университет. (ныне — Орловский госуниверситет имени И. С. Тургенева). С 2001 занимается корфболом. В 2012 году стала капитаном сборной России и орловской команды «Госуниверситет — Школа высшего спортивного мастерства». В составе национальной сборной выигрывала чемпионаты мира среди юниоров и среди студентов. Участвовала во многих международных соревнованиях по корфболу высшего уровня.

Кабира Гасанова