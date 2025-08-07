Главные новости за 7 августа. Кавказ

Туристический налог, действующий в 25 округах Ставропольского края, за полгода принес в бюджеты муниципалитетов 309 млн рублей. Лидерами по поступлениям стали Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск.

Показатель младенческой смертности в Дагестане снизился на 4,7 промилле. В первом полугодии 2025 года в республике умерло на 43 младенца меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ставропольский край получит 25 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. По каждому национальному проекту определили целевые показатели финансового исполнения на оставшуюся часть 2025 года и на 2026 год.

Объем сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии за первое полугодие 2025 года составил 18,8 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 4,6%.

Ставропольский край за первые шесть месяцев 2025 года экспортировал в Армению 12,4 т маргарина на сумму более 15 тыс. долл., что в шесть раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Экспорт молочной продукции из Карачаево-Черкесии вырос на 39%. С территории республики с начала года отправили на экспорт почти 2 тыс. т молочной продукции.

В Ставропольском крае участок трассы А-165 «Лермонтов – Черкесск» от села Винсады до съезда в хутор Шестирядный расширят до четырех полос. Полностью завершить капремонт планируют в 2026 году.