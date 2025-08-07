Показатель младенческой смертности в Дагестане снизился на 4,7 промилле

В первом полугодии 2025 года в Дагестане умерло на 43 младенца меньше, чем в аналогичный период прошлого года, снижение общего показателя составило до 4,7 промилле (количество умерших в возрасте до одного года, на одну тысячу новорождённых за один год). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Почти в 30% случаев младенческая смертность связана с тяжелыми врожденными пороками развития плода, несовместимыми с жизнью. В ведомстве отметили, что ранняя дородовая диагностика показывает наличие таких патологий, но родители отказываются от прерывания беременности.

«Также играет роль смертность детей до 1 года от управляемых инфекций: корь, коклюш и др. Не имеющие иммунитета матери, которые тоже не были привиты из-за необоснованных отказов, не могут передать иммунную защиту новорожденным»,— отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в первом полугодии 2025 года в республике родилось более 21,4 тыс. младенцев, что на 229 детей больше, чем в 2024 году.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в январе-июне 2025 года в аптеках Дагестана на 8,1% снизились продажи лекарств. В первом полугодии было продано 23,3 млн упаковок, что на 25,6 упаковок меньше, чем годом ранее.

Наталья Белоштейн