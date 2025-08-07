Экспорт молочной продукции из КЧР вырос на 39%

С территории Карачаево-Черкесии с начала года отправили на экспорт почти 2 тыс. т молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди импортеров продукции лидирует Абхазия, куда было поставили 193 партии в более 1,7 тыс. т. В Казахстан направили 16 партий на 96 т, в Азербайджан – шесть партий, общим весом в 55 т.

Уточняется, что за аналогичный период 2024 года из республики экспортировали более 1,1 тыс. т молочной продукции. Таким образом, показатель вырос на 39%.

Константин Соловьев