Кабардино-Балкария нарастила сельхозпроизводство на 4,6% в 2025 году

Объем сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии за первое полугодие 2025 года составил 18,8 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 4,6%. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в январе-июне текущего года увеличилось производство основных видов животноводческой продукции. Выпуск мяса вырос на 9,5%, яиц — на 2,6%. Объем производства молока остался на прежнем уровне по сравнению с первым полугодием 2024 года.

«Это свидетельствует о стабильной работе сельскохозяйственных предприятий региона и их способности адаптироваться к изменениям на рынке»,— прокомментировал ситуацию глава КБР Казбек Коков.

Валентина Любашенко