Ставропольский край заработал на турналоге за полгода 309 млн рублей

Туристический налог, действующий в 25 округах Ставропольского края, за полгода принес в бюджеты муниципалитетов 309 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Лидерами по поступлениям стали Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. Уточняется, что полученные средства планируют направить на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры. В Кисловодске в этом году начнутся работы на улицах курортной зоны, у Замка коварства и любви, Лермонтовской скалы и водопада. В Железноводске запустят проект «Дилижансная станция» в Купеческом сквере.

Константин Соловьев