Экспорт маргарина из Ставрополья в Армению вырос в шесть раз

Ставропольский край за первые шесть месяцев 2025 года экспортировал в Армению 12,4 т маргарина на сумму более 15 тыс. долл., что в шесть раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ставрополье не только южная столица пищевой и перерабатывающей промышленности, мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны. Развиваем экспорт тех видов продукции, по которым достигли самообеспечения», — отметил Антон Доронин, министр экономразвития Ставрополья.

Сообщается также, что количество импортеров ставропольской продукции достигло 83 стран, из них 60 государств покупают продукцию пищевой отрасли.

Константин Соловьев