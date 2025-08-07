На нацпроекты в Ставропольском крае направят 25 млрд рублей

Ставропольский край получит 25 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров во время совещания с руководителями краевых министерств и ведомств, а также главами территорий.

«Благодаря решениям Президента на реализацию национальных проектов в Ставропольском крае предусмотрено 25 млрд руб. из федерального бюджета. Необходимо, чтобы все планы были выполнены в срок, и создаваемые объекты скорее открылись и начали работать для ставропольцев»,— отметил Владимир Владимиров.

Участники совещания обсудили текущие и планируемые проекты. В частности, речь шла о строительстве двух районных поликлиник в Арзгире и Михайловске в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Оба медицинских учреждения планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

«Люди ждут эти поликлиники уже давно. Необходимо, чтобы все оборудование также соответствовало современным уровням стандартов для оказания первичной медицинской помощи»,— подчеркнул глава региона.

Также рассмотрены перспективные планы. Среди них — завершение строительства школы на 1550 мест по улице Андрея Голуба в Ставрополе. Работы планируется закончить к 2027 году. Здание включит пять блоков с учебными кабинетами, спортивными и актовыми залами, бассейном, рекреациями и пищеблоком. Объект возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По каждому национальному проекту определили целевые показатели финансового исполнения на оставшуюся часть 2025 года и на 2026 год.

Тат Гаспарян