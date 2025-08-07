Участок трассы между Лермонтовым и Черкесском расширят до четырех полос

В Ставропольском крае участок трассы А-165 «Лермонтов – Черкесск» от села Винсады до съезда в хутор Шести расширят до шести полос. Об этом сообщает пресс-служба подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ»

К работам приступили в 2023 году и за это время на четырехкилометровом отрезке устроили основание дороги, нанесли разметку, установили тросовое и барьерное ограждения. В рамках проекта обновят 40 примыканий и обустроят и пешеходную среду в населенных пунктах Винсады, Шести, Новоблагодарное, где установят 15 остановок. Согласно плану, до конца 2025 года планируется завершить устройство трехслойного покрытия на протяжении почти 10 км, из них ввести в эксплуатацию 5,7 км.

Полностью завершить капремонт планируют в 2026 году. Ожидается, что пропускная способность дороги здесь увеличится вдвое до 30 тыс. автомобилей в сутки.

Константин Соловьев