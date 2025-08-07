Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

После переговоров Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что следующая неделя, 11-17 августа, была обозначена сторонами как временной ориентир по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Что известно на данный момент о будущей встрече двух президентов — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин (в центре) и президент США Дональд Трамп в Хельсинки (2018 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре) и президент США Дональд Трамп в Хельсинки (2018 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ