Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа
После переговоров Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что следующая неделя, 11-17 августа, была обозначена сторонами как временной ориентир по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Что известно на данный момент о будущей встрече двух президентов — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин (в центре) и президент США Дональд Трамп в Хельсинки (2018 год)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Встреча Путина и Трампа может состояться между 11 и 17 августа.
- Путин передал Трампу предложение строить отношения России и США по-новому.
- Согласовано место встречи Путина и Трампа, но о нем будет объявлено позже.
- Информации о возможной встрече президентов РФ и США в Турции на следующей неделе пока нет, заявили в администрации Эрдогана.
- Встреча Путина и Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию российско-украинского конфликта.
- Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах встречи Путина и Уиткоффа.
- Уиткофф заявил в Кремле о возможности трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона «этот вариант оставила совсем, полностью без комментария».