Ушаков: США сделали России приемлемое предложение

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что со стороны США поступило предложение, которое российская сторона считает «вполне приемлемым».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После этого журналист напомнил господину Ушакову фразу госсекретаря США Марко Рубио о том, что теперь сторонам «есть, что обсуждать». «Рубио прав»,— согласился помощник президента.

Сегодня Юрий Ушаков выступил с комментарием о прошедшей встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Политик отметил, что встреча российского лидера с Дональдом Трампом согласована. Ориентиром выбрана следующая неделя с 11 по 17 августа.

