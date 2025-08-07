Ушаков: США сделали России приемлемое предложение

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что со стороны США поступило предложение, которое российская сторона считает «вполне приемлемым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После этого журналист напомнил господину Ушакову фразу госсекретаря США Марко Рубио о том, что теперь сторонам «есть, что обсуждать». «Рубио прав»,— согласился помощник президента.

Сегодня Юрий Ушаков выступил с комментарием о прошедшей встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Политик отметил, что встреча российского лидера с Дональдом Трампом согласована. Ориентиром выбрана следующая неделя с 11 по 17 августа.