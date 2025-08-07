Ушаков: встреча Путина и Трампа может состояться на неделе с 11 по 17 августа
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что следующая неделя, 11-17 августа, была обозначена сторонами как временной ориентир по встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фотография 2018 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Господин Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным на следующей неделе. «Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи»,— пояснил Юрий Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).
Сколько времени займет подготовка встречи двух президентов, пока сказать трудно, признался Ушаков. «Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался,— сказал он. — И мы к этому варианту относимся вполне положительно». По его словам, место встречи уже согласовано, но оно будет объявлено позже.
Накануне, 6 августа, в Кремле прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Господин Уиткофф, как сказал Юрий Ушаков, предложил провести трехстороннюю встречу — Владимира Путина, Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, — но российская сторона оставила это предложение без комментариев.